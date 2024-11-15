高梁市成羽地区の郷土料理「豆腐飯」 岡山・香川の話題のものやスポットを紹介する「いまココ！ナビ」です。今回は高梁市の成羽地区を巡ります。成羽出身の日本を代表する印象派の画家・児島虎次郎の作品や、今まさに仕込みの時期を迎えた日本酒の蔵元、江戸時代から伝わる郷土料理「豆腐飯」を紹介します。「文化・歴史の街」の魅力を感じて下さい。 日本を代表する画家・児島虎次郎の出身地・成羽地区 高梁市の成羽地