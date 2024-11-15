女優の深田恭子が15日にインスタグラムを更新。最新カレンダーからカットを公開すると、美しさに絶賛が相次いでいる。【写真】美しくてかわいい深田恭子のカレンダーカット深田は「今年もカレンダーの撮影をさせて頂きました」とつづり、自身の2025年カレンダーからカットを複数公開。「今年はアクセサリーをメインに色々な服に挑戦してみました普段中々したことのない服だったり、私的にはとても新鮮な撮影になりました!!