松本人志スポーツ報知

松本人志の弁護士が声明発表、要望の多い記者会見は「控えざるを得ない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松本人志の代理人弁護士が15日、サイト上で声明を発表した
  • 多くの報道関係者から、記者会見実施などの問い合わせがあると説明
  • しかし関係者との協議およびその結果に鑑み、控えざるを得ないとした
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