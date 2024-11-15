高速道路を走るドライバーに冬用タイヤの早期装着を呼び掛けるキャンペーンが15日、山形県寒河江市の寒河江サービスエリアで行われました。「冬用タイヤのはき替えはお済みですか？引き続き「急」のつく運転に気を付けて」このキャンペーンは、ネクスコ東日本が毎年、雪が降る前に行っています。山形自動車道の寒河江サービスエリアでネクスコ東日本の職員や県警高速隊の隊員10人が利用者にチラシを