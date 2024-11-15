オリンピックのシドニー大会とアテネ大会でメダルを獲得した女子ソフトボール元日本代表の松岡恵美さんを講師に迎えた特別授業が、11月15日に高知県四万十市の中学校で行われました。四万十市の中村西中学校で行われた特別授業に講師として参加したのは、女子ソフトボール元日本代表・松岡恵美さんです。松岡さんは、2000年のシドニーオリンピックで銀メダル、2004年のアテネオリンピックで銅メダルを獲得