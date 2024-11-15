◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（１５日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）２０１４年から上田桃子（ＺＯＺＯ）を１１年間指導した、辻村明志（はるゆき）コーチは「先週も今週も予選落ちで終わってしまったけど、プレースタイルを全然変えずにやれたことが桃子らしい」とねぎらった。上田の探求する姿勢について「最後まで（良いものを）探そうとして、やめるまで変わらな