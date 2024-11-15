電話応対の際のマナーと技術を競う全国大会が11月15日に高知市で開かれました。「電話応対コンクール全国大会」は、企業の窓口の役割をもつ電話応対のマナーや営業にもつながる技術の向上のため毎年開かれています。初の高知開催となった今回は全国から予選を勝ち抜いた56人が出場しました。競技はインターネット上でカタログギフトを販売している会社の営業担当として、電話で相手の意向に沿った提案をお