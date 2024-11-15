ことし40回目を迎える「ヤマザワカップ山形県女子駅伝競走大会」が、17日に開かれます。注目選手を紹介します。5区間、20、5キロを山形県内11チームが競う県女子駅伝。上山市の本庄地区公民館前をスタートし、上山市保健センター前、茂吉記念館前バス停先、JAやまがた蔵王支店前、服部コーヒーフーズ山形支店前でたすきを繋ぎ、ゴールの山形市、山形メディアタワーを目指します。