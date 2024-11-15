元TBSアナウンサーでタレント、エッセイストの小島慶子（52）が15日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）にコメンテーターとして生出演し、年収130万円の壁について私見を語った。年収が130万円を超えると、社会保険料の負担が発生し、実質的に手取額が減少するという仕組み。立憲民主党が給付金による補てんを提案している。小島はこの壁が、実情に合わない価値観のまま存在し続けていると疑問を呈した