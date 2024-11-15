千葉県市原市のホテルで起きた強盗殺人事件で、逮捕された元従業員の男が事件の直前までこのホテルで働いていて、ホテルの金や防犯カメラの位置を把握していたとみられることがわかりましたこの事件は今月1日に市原市のホテルで従業員の佐伯仁美さん（56）が殺害されているのが見つかり、フロントから現金およそ1万2000円が奪われたもので、強盗殺人の疑いで元従業員の江川敦容疑者（47）が逮捕されました。その後の捜査関係者への