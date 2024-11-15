COP29会場で講演するWHOのマリア・ネイラ博士＝15日、アゼルバイジャン・バクー（共同）【バクー共同】温暖化の影響で、ウイルス感染症「デング熱」を媒介するヒトスジシマカの生息域が国内で拡大している。アゼルバイジャンで開催中の国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議（COP29）の会場で15日、専門家らが対策を議論。世界保健機関（WHO）のマリア・ネイラ博士は「気候危機が健康危機であることを各国の政府や保健当局は認