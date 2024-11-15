公明党の斉藤代表は１４日夜、ＢＳ１１の番組に出演し、選択的夫婦別姓制度の導入を巡り、「石破首相を通じて説得したい」と述べ、法制化に向けて自民党に働きかける考えを示した。公明は、同制度の導入推進を掲げており、斉藤氏は「実現に向けて進んだ状況になった。自民党としても意見をまとめてほしい」と語った。