自民党の政治改革本部のワーキングチームは、裏金問題をめぐる“けじめ”として、収支報告書の不記載相当額の2倍を東日本大震災と能登半島地震の復旧・復興に充てるため、党から寄付する案を取りまとめました。「早急に実施する」と明記されています。不記載の総額はおよそ7億円にのぼるとみられ、この案の場合、寄付額はおよそ14億円になります。