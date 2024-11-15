アメリカでも野生動物の出没が相次ぎ、便乗する事件まで起きています。現地メディアの記者「保安官たちが家の周りに到着しています」アメリカ西海岸、カリフォルニア州の住宅街。騒動の主は、野生のクマです。現地メディアの記者「いました。この地区で私たちがずっと追っているクマは、ハイスクール敷地内の木から降りて、今はゴミ箱の中で大いに楽しんでいます」目撃されたのは、小さめのクマ。子グマと見られています。こ