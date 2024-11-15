15日朝、101歳で亡くなられた三笠宮妃百合子さま。午後には天皇皇后両陛下や愛子さまも弔問されました。天皇皇后両陛下、そして皇族方が次々と弔問されました。皇室最高齢の101歳、三笠宮妃百合子さまが15日、亡くなられました。百合子さまは昭和天皇の弟・三笠宮崇仁さまの妻で、上皇さまの叔母・天皇陛下の大叔母にあたります。長男の寛仁さまをはじめ、3男2女をもうけられました。寛仁さまの妻、信子さまの兄は自民党