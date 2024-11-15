中国各地でイノシシによる被害が相次いでいます。子どもたちのすぐ近くを猛スピードで駆け抜ける黒い影。野生のイノシシです。中国東部・安徽省の住宅街。突然の出来事にパニックとなり逃げ惑う子どもたち。一方、逃げ遅れた男の子を女性が抱きかかえて避難しようとしますが、そこへ…。イノシシが突進。地面にたたき付けられましたが、女性は幸いにも軽傷。子どもたちにもけがはなかったといいます。こちらは江蘇省。柵に突