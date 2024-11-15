東北電力は15日、再稼働後にトラブルで一時停止した女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機が同日午後6時に発電と送電を始めたと発表した。検査のために原子炉をいったん止める工程を挟んだ上で、12月に営業運転を再開する見通しだ。女川2号機は10月29日、東日本の原発として、事故を起こした東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型炉（BWR）として初めて再稼働した。東日本大震災で停止して以来、再稼働は13年7カ月ぶりだった。