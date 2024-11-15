大阪府豊中市教育委員会は、市立中豊島小学校で14日、校舎2階の廊下の天井からコンクリート片（縦45センチ、横30センチ、高さ20センチ）が落下したと、15日に発表した。けが人はいなかった。天井から落下したコンクリート片（下）=豊中市教育委員会提供市教委によると、落下したのは14日午前8時35分ごろ。児童をすぐに下校させ、点検や応急措置をした。当面の安全性は確保されたとして、15日から授業を再開した。50年以上前