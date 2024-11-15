乾物・雑穀・乾めん製造卸売業を行う下田商事は、ネットショップ「乾物・乾めんの専門店カネニシキ」と新宿区の本社にて、2024年11月12日から社員がおすすめする乾物をセットにした「冬の乾物福袋2024」の予約受付を開始しました。おせちやすき焼きなど、年末年始にぴったりの詰め合わせ 社員が本当におすすめする冬にぴったりな乾物を詰め合わせた福袋です。セット内容は、丹波黒大豆（2L）150g、越後特産車麸四回巻10枚、餃子