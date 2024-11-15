「赤いゆずこしょう」もあるイチゴは赤い部分が果実で、表面のツブツブが種？／雑学うんちく図鑑（1）知ればものの見方が変わる!? 覚えておけば雑談のネタになる！ おもしろくてタメになる雑学をたっぷりご紹介。名前の由来やまぎらわしい言葉の意味の違い、生き物の不思議な体の仕組みなど、「改めて考えてみると知らない」ことは、私たちの身の回りに案外たくさんあるものです。そんな目からウロコの知識を幅広いジャンルからピ