「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」今年の大会サポーターが決定！12/10（火）夜7時から3時間生放送！過去最高の【903組】がエントリー！今までで最も熾烈な争いが繰り広げられている今年の「THE W」の大会サポーターに山添寛、コットンが就任！気になるファイナリストは11/20(水)よる6時30分頃から日テレ公式YouTubeにて生配信で大発表！8代目女王を決める決勝大会は…12/10(火)よる7時から3時間生放送でお届けします！大会サポータ