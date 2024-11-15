ヨドバシカメラ マルチメディア千葉が11月15日にオープンした。同店は旧千葉店からの移転増床で売り場面積は旧店舗の約3倍。JR千葉駅から徒歩2分の駅前立地でありながらも大型の駐車場を併設しており、電車でも車でも行きやすい超大型店舗だ。ヨドバシカメラマルチメディア千葉●売り場面積は約4000坪で1680台収容の駐車場を併設移転増床してオープンしたヨドバシカメラ マルチメディア千葉は、そごう千葉店の別館である旧ジュ