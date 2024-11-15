あす、山形県内で初めてとなるラグビーリーグワンのプレシーズンマッチ、「トヨタヴェルブリッツ」と「東京サントリーサンゴリアス」の試合が天童市で行われます。 【写真を見る】県内初！ラグビーリーグワンのプレシーズンマッチ開催試合前に児童とトップチームの選手が交流会（山形） きょう、その試合を前に選手と子どもたちの交流会が山形市で開かれました。 山形市立第