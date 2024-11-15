少女時代テヨンが、名曲の誕生を予告した。テヨンは2015年のソロデビュー以来、「I」「Why」「Rain」「Four Seasons」「Spark」「Weekend」など多数のヒット曲を発売し、名実ともに"信頼できるボーカリスト"として挙げられている。特に、昨年11月に発売した5thミニアルバムのタイトル曲「To.X」は、発売から数ヶ月が過ぎても主要音楽配信チャートの上位に上がり、音楽番組で1位のトロフィーを獲得した。「To.X」以来、ちょうど1年