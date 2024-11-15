Image:Amazon.co.jp こらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年11月15日は、折りたたみ式スタンド付きモバイルバッテリー「Uno PowerBank マグネット」や、USB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー「Uno モバイルバッテリー （Built-In USB-Cケーブル 10000mAh 30W）」など、UGREEN（ユー