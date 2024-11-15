【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■今回解禁となる新曲は、先日のアルバム発売＆ツアー開始を発表した際に公開した特報映像で一部使用されていた楽曲！ サザンオールスターズの未発表の新曲が、11月16日放送の桑田佳祐のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN系列で毎週土曜23時から放送）にて、初オンエアされる。 11月13日に、現在制作中のオリジナルアルバムのタ