中国とペルーの2国間経済・貿易協力が近年、深化し続けている。中国の税関総署が14日に発表した統計によると、2016年から2023年までの8年間、両国間の貿易は毎年平均14．6％のペースで増加した。今年1-10月期、両国間の貿易は引き続き急増した。中国の対ペルー輸出入額は前年同期比16．8％増の2546億9000万元に達した。2013年、中国とペルーは「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げされ、2016年の両国間の貿易総額が初めて10