15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比140円安の3万8530円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8642.91円に対しては112.91円安。出来高は2375枚となっている。 TOPIX先物期近は2702ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.64ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物