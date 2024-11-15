Photo: 巽英俊 渋谷が1970年代から若者の街、音楽の街として注目を集めたのは、ヤマハの功績が大きかったということがあります。ヤマハは桜丘町にて1970年代から「エピキュラス」というスペースを運営していて、中島みゆきやCHAGE and ASKA、スターダスト・レビューなどのアーティストがレコーディングやライブに利用していました。また道玄坂では楽器＆レコード店も経営していて、当時は希