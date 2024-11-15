弁護士で芸人のこたけ正義感が１４日、テレビ朝日系「上田ちゃんネル」で、弁護士バッジの裏側に隠された秘密を明かし、上田晋也らを驚かせた。この日のゲストのこたけ正義感は、しっかり弁護士バッジをつけて登場。古坂大魔王から「ちょうだい〜！」などとねだられ「１個しかないんで」と当然拒否だ。弁護士バッジは買うのか？と聞かれ「最初に給付されるけど、なくしちゃうと結構大変」だといい「一応、反省文を書いて出し