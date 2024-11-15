「マニフェスト大賞」のグランプリに選ばれたSF作家の安野貴博氏（右）と審査委員長の北川正恭氏＝15日午後、東京都港区優れた政策を立案した自治体首長や議会、団体を表彰する「マニフェスト大賞」のグランプリに、7月の東京都知事選に立候補したSF作家安野貴博氏とスタッフによる「チーム安野」が選ばれた。交流サイト（SNS）を活用し、選挙期間中にも有権者の声を反映して公約を更新したことが評価された。東京都内で15日、授