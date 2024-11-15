茨城・笠間市で、廃墟となっている結婚式場の2階の窓から炎と煙が吹き出す様子が捉えられました。11日に火災が起きたこの式場には、解体できず放置されている複雑な事情がありました。近隣住民によると、当初は結婚式場として多くのカップルが永遠の愛を誓ったといいます。近隣住民：私が子どものころなんか、宣伝カーが町中まわっていたり結構手広くやってたんじゃないかな。近隣住民：軽井沢とか足利にも支店をつくって、当時は