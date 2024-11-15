旧優生保護法をめぐる裁判で、国と熊本県内の2人の原告との間で和解が成立したことを受け、熊本県の木村敬知事は15日、｢人権上、大変問題があった｣として謝罪しました。 旧優生保護法をめぐっては今年7月、最高裁判所が国の賠償責任を認める判決を言い渡し、11月7日、国が補償を支払うことなどで県内の2人の原告と和解が成立しました。これについて、木村知事は15日の定例記者会見で次のように話しました。 ■熊本県 木村敬