[ブダペスト １５日 ロイター] - ハンガリーのオルバン首相は１５日、ロシアに対する制裁によりエネルギー価格が高止まりし、欧州連合（ＥＵ）の経済競争力が損なわれているとして、ＥＵはロシアに対する制裁を見直す必要があるとの考えを示した。公共ラジオのインタビューで「エネルギー価格はあらゆる手段を使って引き下げる必要がある。これは制裁を再検討する必要があることを意味する。現在の制裁方針ではエネルギー価格