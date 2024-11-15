カシオ計算機は、11月5日(火)より、渋谷駅ハチ公広場前に位置する観光案内施設「SHIBU HACHI BOX」に耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の広告掲出を開始しました。 カシオ計算機「G-SHOCK」 カシオ計算機は、11月5日(火)より、渋谷駅ハチ公広場前に位置する観光案内施設「SHIBU HACHI BOX」に耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の広告掲出を開始。“G-SHOCK”は1983年に誕生し、1990年代後半にストリートファッションのアイテムとして渋