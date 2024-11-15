岩澤商店は、果実を楽しむホンモノ志向のかき氷専門店「果実と氷 岩澤 麻布十番店」を2024年11月16日(土)11:00にグランドオープンします。 岩澤商店「果実と氷 岩澤 麻布十番店」  開店日： 2024年11月16日(土)所在地： 〒106-0045東京都港区麻布十番2丁目21-9-1Fアクセス： 麻布十番駅 1番出口徒歩1分営業時間： 平日13:00〜19:30(LO 19:00)土日祝11:00〜19:30(LO 19:00)定休日： なし席数： カ