モデルの「みちょぱ」こと池田美優が１５日までに自身のＳＮＳを更新。「ベストジーニスト賞」の殿堂入りを報告した。最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞を「一般選出部門」で受賞したみちょぱは、自身のインスタグラムで「第４１回ベストジーニスト賞３年連続受賞夢の殿堂入りしました！！！本当に本当にありがとうございます」と感謝。続けて、胸元あらわなチューブトップにアームカバーをあわせ、細身のジーン
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