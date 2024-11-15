先月14日に再婚を発表した俳優・川崎麻世（61、※崎＝たつさき）が15日、自身のブログを更新。料理研究家として活動する妻・花音さん（40）の肩を抱く夫婦ショットを公開した。【写真】ラブラブ！妻の肩を抱き…夫婦共演オフショットを公開した川崎麻世「昨日は夫婦揃っての二回目のテレビ番組出演だった」と報告し、フジテレビバラエティ番組『ぽかぽか』でのオフショットをアップ。妻の肩を抱きながら、同番組オリジナルキ