【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１４日、攻撃面で最も活躍した選手を表彰するハンク・アーロン賞を発表し、ナ・リーグはドジャースの大谷が受賞した。昨年のア・リーグでの選出に続き、２年連続２度目で、両リーグでの受賞は史上初。最も活躍した指名打者（ＤＨ）に贈られるエドガー・マルティネス賞にも選ばれた。４年連続４度目で、４年連続は２００３〜０７年に５年連続で選ばれたデービッド・オルティ