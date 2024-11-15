野崎幸助さん（右）と元妻の須藤早貴被告＝2017年12月（ジャーナリストの吉田隆氏撮影）2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん＝当時（77）＝に覚醒剤を摂取させ殺害したとして、殺人罪に問われた元妻須藤早貴被告（28）の裁判員裁判が15日、和歌山地裁で開かれた。弁護側の被告人質問で、野崎さんが目の前にいるなら何と言いたいかと問われ「このタイミングで死んだせいで、私は何年も人