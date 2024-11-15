女優の榮倉奈々（36）が、夫で俳優の賀来賢人（35）との夫婦ショットを披露。「最強すぎる。2人ともステキすぎます」「可愛くてカッコイイ夫婦」など、反響を呼んでいる。【映像】「世界一お似合い」賀来賢人と榮倉奈々の2ショット（別カット）2016年8月に賀来と結婚し、7歳と3歳の子どもの育児に奮闘している榮倉。2023年10月には、アパレルブランド「newnow」を立ち上げたことをInstagramで報告し、ブランドの受注会に賀来が