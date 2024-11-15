灰色の雲がかかった、沖縄の空。台風25号「ウサギ」が現在、沖縄方面にゆっくりと接近しています。14日、フィリピンに上陸した台風「ウサギ」。強い雨と風が地域を襲い、多くの住民が避難しました。今後は、16日にかけてゆっくりとしたスピードで沖縄に近づく見込みです。台風は17日に熱帯低気圧へと変わる予想ですが、大雨による土砂災害などにも注意が必要です。さらに海外では、スペインのバレンシア地方で10月末に記録的な洪水