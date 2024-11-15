屋外でのイベントや災害時に、トイレに困る車いすの利用者や高齢者などに、安心して使ってもらおうと、宇都宮市は移動できるバリアフリートイレを導入しました。 宇都宮市が導入したのは、トヨタ自動車が開発した移動型のバリアフリートイレ「モバイルトイレ」です。宇都宮市によりますと、車いすの利用者などから「トイレが不安でイベントに参加できない」などの声が寄せられていたということです。 今回の「モバイ