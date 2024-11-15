今季の両リーグMVPは大谷とジャッジの受賞が確実視されている(C)Getty Images2024年のMLB、両リーグの最優秀選手（MVP）が現地時間11月21日（日本時間22日）に発表される。すでにシーズン中より、ドジャースの大谷翔平、ヤンキースのアーロン・ジャッジの選出が有力視されており、両者が実際に受賞した場合、歴史的快挙となると米メディア『Sports Illustrated』が伝えている。【画像】左肩を固定して街を闊歩…米サイトが捉えた