東京都産業労働局は11月12日、KENドリームに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。バス事業者の営業区域外となるバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止命令を予定している。聴聞は11月19日に、東京都庁第一本庁舎19階19A会議室で行われる。