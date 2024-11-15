アクセサリーや雑貨など手作りの楽しさを体感できるイベントが、金沢港クルーズターミナルで16日から始まり、全国から61のブースが出店しています。最新のミシンが並ぶブースでは、イヌ用の服や巾着袋を作る体験コーナーなどが設けられています。また、世界的に知られるキルト作家、柴田明美さんのブースでは、布を先染めしたカラフルな日常使いのポーチ、バッグなどが人気を集めていました。17日まで金沢港クルーズターミナルで開