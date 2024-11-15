人気玩具『ベイブレード』が、スペインの名門サッカークラブ「FCバルセロナ」とコラボレーションすることが決定した。「UX-00 B4ストア限定 スターター ドランバスター1-60A メタルコート：ブルー FCバルセロナVer.」を来年1月25日に発売する。【画像】かっけぇ！強そう…バルセロナ色のベイブレードこれは、「FCバルセロナ」のカラーとなったドランバスター1-60Aとワインダーランチャーとなり、B4ストアで1月25日発売。アジアチ