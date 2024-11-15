医療費が高額になった場合、自己負担額を抑えるための「高額療養費制度」に関して、厚生労働省が、自己負担の上限額を引き上げる方向で、検討していることがわかりました。「高額療養費制度」は、入院や手術などで医療費が高額になった場合に、患者の自己負担が多くならないように毎月の自己負担額に上限を設け、それを超えた分は払い戻される制度です。年齢や所得によって上限額は異なり、現在、70歳未満の人では5つの区分があり