藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝に佐々木勇気八段が挑んでいる将棋・第３７期竜王戦七番勝負第４局は１５日、大阪府茨木市の「おにクル」で２日制の１日目を終えた。ともに居玉で、午後６時過ぎに後手番・藤井が６２手目を封じた。翌１６日に指し継がれる。Ｖ４へ王手をかけたい藤井の２勝１敗（〇●〇）で迎えた北摂決戦。先手は佐々木で、戦型は角換わりからの相早繰り銀に。タイスコアを目指して研究を