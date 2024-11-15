タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が14日に自身のアメブロを更新。北斗が娘・寿々ちゃんのために買ってくれたものを公開した。【映像】北斗晶の義娘・凛、寿々ちゃんの顔出しショット公開この日、凛は「寿々散歩」と題したブログで娘の食事の様子について触れ「最近ちょっとずつフォークなどを使い始めてくれて」と説明。また「パパと一緒でお赤飯と栗が大好き」と寿々ちゃんの好みについても言及